- Ekonomi

Taksi ücretlerine zam ayarı

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Her geçen gün artan fiyatlara şimdi de taksi zammı eklendi. İşte yeni tarife belli oldu.

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Mersin'de taksi ücretlerine yapılan zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte, taksimetre açılış fiyatı 18 liradan 25 liraya, kilometre ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseltildi.

Bu yeni fiyatlandırma kararı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Veysel Sarı'nın liderliğinde alındı. Sarı, muayene istasyonunda toplanan taksicilerle bir araya gelerek, yeni tarifenin taksimetrelere ayarlanması konusunda bilgilendirme yaptı.

Sarı, artan akaryakıt fiyatları, lastik ve yedek parça maliyetlerindeki artış ve araç bakım ücretlerindeki yükselişin, yeni fiyat tarifesinin oluşmasında etkili olduğunu ifade etti. Ancak, fiyat artışlarının kendi kazançlarını azalttığını ifade ederek, esnaf olarak fiyat artışlarından yana olmadıklarını belirtti.

Konuşmasının devamında, her esnafın müşteriye karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirten Sarı, müşterinin esnaf için bir kazanç kaynağı olduğunu dile getirdi. Müşteri memnuniyetinin ve güveninin önemine vurgu yaparak, esnafın müşteri ilişkilerinde sevgi ve saygıyı güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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10 May 2024 - 05:16 - Ekonomi

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