Ünlü mühendislik firması halka arzını ilan etti!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bugün akşam saatlerinde yayımladığı son dakika bültenine göre, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. isimli mühendislik firması, borsada işlem görmeye başlayacak yeni şirketler arasına katılıyor. Şirket, halka arz sürecinde yatırımcılardan her bir lot için 70 Türk Lirası talep edecek. Hareket Proje'nin borsaya açılma işlemiyle ilgili tüm ayrıntılar, bu gelişmenin finans piyasaları üzerindeki etkileri ve yatırımcılar için olası fırsatlar bu yazının ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde incelenecek.

BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını alarak halka arz sürecini başlatan mühendislik firması, sermaye artırımı ve ortak satışlarıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 19.200.000 Lot

Ortak Satışı : 3.168.000 Lot (Ahmet Altunkum)

Ortak Satışı : 672.000 Lot (Abdullah Altunkum)

Ortak Satışı : 480.000 Lot (Samet Gürsu)

Ortak Satışı : 240.000 Lot (Cemalettin Gürsu)

Ortak Satışı : 144.000 Lot (Seddar Sacid Gürsu)

Ortak Satışı : 96.000 Lot (Sena Gürsu)



KULLANIM YERİ



%50-60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları.

%20-25 Finansal borçların ödenmesi.

%20-25 İşletme sermayesi.

HAKKINDA

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, Karaköy limanında başlattığı tahmil-tahliye operasyonlarıyla sektöre adım attı. Deniz taşımacılığında Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla deneyim kazanan firma, kara taşımacılığına geçiş yaparak iş makinesi kiralama hizmetlerine yöneldi.

Üç ortaklı bir yapıdan Abdullah Altunkum'un liderliğinde aile şirketi formatına evrilen Hareket, bünyesine eklediği ağır nakliye taşımacılığı departmanıyla yeni bir döneme giriş yaptı. Şirket, ilk uluslararası başarısını Türkmenistan'daki Türkmenbaşı Rafinerisi projesiyle elde etti.

Paletli makine alımıyla ivme kazanan yatırımlarını alternatif kaldırma yöntemleriyle destekleyen üçüncü departman, şirketin sürekli büyümesine ve global pazarda yer almasına katkı sağladı. Hareket'in en uzun soluklu projesi, Azerbaycan'daki petrol platformunda iki buçuk yıl süren çalışmalarla tamamlandı. Uluslararası Proje Taşımacılığı ve Ağır Kaldırma sektöründe önemli bir konuma ulaşan firma, Rüzgar Enerjisi alanında da projeler geliştirmeye başladı.

ESTA Mükemmeliyet Ödülleri'nde Avrupa birinciliği elde eden Hareket, kuruluşundan bu yana gösterdiği sürekli gelişimle dikkat çekiyor. Güney Kore ve Dubai'de açtığı ofislerle global ağını genişleten şirket, 10. Atlas Lojistik Ödülleri'nde “Özbekistan Turakurgan Kombine Çevrim Elektrik Santrali ve Navoi-2 Doğal Gaz Çevrim ve Isı Santrali” projesiyle Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Hareket, Ukrayna'da açtığı yeni ofis ile hizmet verdiği bölgeler arasına bir yenisini daha ekleyerek uluslararası alanda büyümesini sürdürdü.

Kaynak: Kamu Son Haber