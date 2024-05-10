Cem Yılmaz sahneyi terketmek zorunda kaldı: Seyirciler birbirine girdi!

Son günlerde özel hayatıyla ve yaptığı göndermelerle sık sık gündeme gelen ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Cem Yılmaz son gösterisinde yaşananlarla dikkat çekti. Ünlü komedyen, aniden sahneyi terk edince seyirciler neye uğradığını şaşırdı.

TAŞKINLIK ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ünlü komedyen gösterisi esnasında taşkınlık yapan bir seyircinin yüksek sesli konuşmalarına bir süre sonra katlanamayıp sahneyi terk etti. Salonda yaşanan gerginlik izleyenlere de sirayet etti.

Serenay Sarıkaya ve Hasan Can Kaya gibi isimlere gerek sosyal medya üzerinden gerekse sahnesinden yaptığı göndermelerle dikkat çeken komedyen, bu kez skandal olay karşısında sosyal medyanın çok konuştuğu isim haline geldi. Yılmaz, “Hoş geldiniz CHP’liler” diyerek sahneyi terk etti. O anlarda Yılmaz’ın siyasi yorum yaptığı ve seyircilerin buna tepki gösterdiği düşünüldü ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

Salonda o an gösteriyi izleyen bir seyirci, işin aslını sosyal medyada anlattı. Seyirci sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“O kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi.”

Paylaşımı yapan kişi, Cem Yılmaz’ın şakalarıyla ilgili bir durumun olmadığını, orada bulunan bir kadının yüksek sesle devamlı Cem Yılmaz’ın esprilerine cevap vererek “evet ben de, aynen ben” gibi ifadeleri kullandığını bunun üzerinde ortamda gerginlik yaşandığını vurguladı.

Ünlü komedyenin, taşkınlıkta bulunan izleyiciler salonu terk edene kadar sahneye geri dönmediği öğrenildi.

Kaynak: Kamu Son Haber