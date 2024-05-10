Arda Güler'in başı dertte

İspanyol devi Real Madrid, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'i 2-1’lik skorla alt ederek adını finale yazdırmayı başardı.
1-0’dan geri gelerek Bayern Münih kalesini 2 kez havalandırmayı başaran Real Madrid’te Arda Güler ile ilgili gündemi sarsacak bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.
Buna göre, tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak olan final maçında Arda Güler'e süre vermezse, Güler’in kariyerinde bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısını dahil edemeyeceği ayrıntısı ortaya çıktı.
UEFA'nın 2022 yılında başlattığı bir kuralla neticesinde, Şampiyonlar Ligi'nde hiç forma giymeyen futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor.
Real Madrid'de daha önce Andriy Lunin ve Isco, 2022 yılında kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde o sezon hiç forma giymedikleri için madalyaları geçersiz sayılmıştı.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.