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Arda Güler'in başı dertte

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile finale kadar yükselen milli oyuncumuz Arda Güler ile ilgili çok kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Güler'in final maçında da süre almaması durumunda UEFA'nın kuralına takılabilir.

Arda Güler'in başı dertte mask
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İspanyol devi Real Madrid, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'i 2-1’lik skorla alt ederek adını finale yazdırmayı başardı.

1-0’dan geri gelerek Bayern Münih kalesini 2 kez havalandırmayı başaran Real Madrid’te Arda Güler ile ilgili gündemi sarsacak bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Buna göre, tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak olan final maçında Arda Güler'e süre vermezse, Güler’in kariyerinde bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısını dahil edemeyeceği ayrıntısı ortaya çıktı.

UEFA'nın 2022 yılında başlattığı bir kuralla neticesinde, Şampiyonlar Ligi'nde hiç forma giymeyen futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor.

Real Madrid'de daha önce Andriy Lunin ve Isco, 2022 yılında kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde o sezon hiç forma giymedikleri için madalyaları geçersiz sayılmıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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10 May 2024 - 04:49 - Spor

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