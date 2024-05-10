Hastane randevusu sisteminde flaş değişiklik: Artık bu zorunlu hale geldi!

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

" Sağlık hizmeti talep etme ve başvurma hakkı, her vatandaşımız için önemlidir. En büyük gücümüz sağlık çalışanlarımızdır ve onların çabaları için teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı olarak, sizleri bilgilendirmeyi ve kamuoyunu aydınlatmayı ön planda tutuyorum.

Sosyal medyanın sağlıklı bir bilgi kaynağı olmadığını, sağlıkla ilgili konularda doğru bilgi kaynağının Sağlık Bakanlığı olduğunu vurgulamak istiyorum. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Sağlık Koordinasyon Kurulu kararları konusunda düzenli bilgilendirme yapacağım.

Son dönemde sağlık alanında gerçekleştirilen önemli adımlardan biri beyaz reformdur. Bu reform, birçok konuyu kapsamaktadır, özellikle hekimlerin kamuya geçişini ve malpraktis davalarını içermektedir. Sağlıkta şiddet yasası ile şiddet olayları önemli ölçüde azalmıştır.

YENİ BİRİM KURULACAK

Beyaz kod uygulaması ve pilot olarak başlatılan gri kod uygulamasıyla acil müdahale süreçlerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Teşvik sistemleriyle sağlık çalışanlarının hizmetlerinin karşılığını almaları sağlanmıştır. UMKE çatısı altında UMKE Atak adında yeni bir birim kurulmuş ve koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmiştir.

KRONİK HASTALAR İÇİN ÖNCELİK

Uzaktan Sağlık Hizmeti altyapısı tamamlanmış ve pilot uygulamalar başlatılmıştır. Kronik hastaların çevrim içi takibi için bu sistem önemli bir adım olacaktır. Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizi hayata geçirdik ve yaş sınırını aşağı çekerek uygulamayı genişleteceğiz.

SAAT 8'DE ONAYLANACAK

Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı ve yeni doğan SMA Tarama Programı ile erken tanı ve tedavi başarı oranlarını artırmayı hedefliyoruz. MHRS modifiye edilmiş olup, ertesi gün randevusu olan hastalar akşam saat 20.00'ye kadar randevularını onaylayabileceklerdir."

Kaynak: Kamu Son Haber