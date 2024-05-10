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Eurovision'da olaylı gece: İsrailli sanatçı sahneye çıkınca yuhalandı! Ne yapacağını şaşırdı...

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Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail protestolarına sahne oldu. İsrail'i temsil eden sanatçı Eden Golan'ın sahnede yuhalanmasına rağmen İsrail'in finale kalan ülkeler arasında olması birçok ülkeden tepki topladı.

Eurovision'da olaylı gece: İsrailli sanatçı sahneye çıkınca yuhalandı! Ne yapacağını şaşırdı... mask
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11 Mayıs'ta yapılacak final gecesinde ise salona Filistin bayrağı sokulması yasaklandı. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali geniş bir katılımla İsveç'in Malmö'de gerçeşleştirildi. Konuk olarak Sertap Erener'in de katıldığı yarışmada İsrail'i temsil eden sanatçı Eden Golan sahneye çıkınca ortalık karıştı. Seyircilerin arasından çok sayıda kişi Eden Golan'u yuhalayarak protesto etti. Bir seyirci salonda 'Özgür Filistin" diye bağırarak slogan attı. İsrailli sanatçı protestolar karşısında şarkısına başlayamadan sahneyi terk etti.

Ancak İsrail Hurrican şarkısı ile yine de finale yükselen ülkeler arasında yer aldı. Finale çıkan diğer ülkelere ise Hollanda, Letonya, Hollanda, Norveç, Estonya, Avusturya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan oldu. Eurovisiyon 2024 yarışmasının finali ise 11 Mayıs'ta yapılacak.

"YUNANİSTAN HALAYIMIZI DA ÇALMIŞ"

Yunanistan'ın temsil eden sanatçının şarkısını mendillerin sallandığı bir halay eşliğinde söylenmesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları arasında 'Yunanistan halayımızı da çaldı' yorumları yapıldı.

SERTAB ERENER UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Yarı finalde konuk sanatçı olarak sahne alan Sertap Erener' 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren “Everyway That I Can” şarkısını seslendirdiğinde ise salon coşku ile sanatçıya eşlik etti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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10 May 2024 - 04:26 - Gündem

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