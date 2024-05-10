Haluk Levent'ten BM'de ders niteliğinde hareket: Konuşma metnini değiştirdi!

BM Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Haluk Levent İsrail’i kınayarak "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" diye sordu.

İnsani yardım kuruluşu Ahbap'ın kurucu ismi ünlü sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) konferansında ders niteliğinde bir konuşma yaptı.

Haluk Levent Kenya’nın başkenti Nairobi’de yapılan dünya çapında çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda üst düzey hükümet görevlisinin yer aldığı 2024 Sivil Toplum Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.

Haluk Levent İsrail’in Gazze’deki acımasız eylemlerini kınadığı ses getiren bir konuşma yaptı. Haluk Levent konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslendi.

Toplantıya sadece bir rock yıdızı olarak katılmadığını vurgulayan Haluk Levent, Ahbap’ın kurucu başkanı olarak orda bulunduğunu vurguladı. Toplantıda Gazze'deki çocuklar için hazırladığı proje ve teklifleri anlatmayı düşünürken sabah Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük bir tehdit altında olduğu haberiyle uyandığını aktaran Haluk Levent Ahbap olarak Gazze bölgesine insani yardım ulaştırmaya çalıştıklarını ancak birçok engelle karşılaştıklarını anlattı.

"NETANYAHU'YA BİR SORUM VAR"

Haluk Levent konuşmasında Netanyanu'ya seslenerek 10 bini aşkın çocuğun öldürülmesini nasıl haklı göstereceğini sordu.

Haluk Levent İsrail hükümetini acımasız eylemlerini ve çıkardığı insani kriz nedeni ile kınadı. Haluk Levent diğer yandan Gazze’deki savaşı protesto eden ABD'deki, Fransa’daki öğrenciler ile savaş karşıtı Yahudi toplumuna desteklediğini söyledi.

Kaynak: Kamu Son Haber