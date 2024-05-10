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Şimşek tam gaz

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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'la oynayacağı kritik maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Şimşek, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa hayalini sürdürmek istiyor

Şimşek tam gaz mask
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TRENDYOL Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor'da kritik maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 12 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Oba Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını devam ettiren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Dün yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmalarla tamamlandı. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

KARTAL'DA EKSİK 4'E ÇIKTI


Ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Omar Colley'i cezalarından dolayı Corendon Alanyaspor karşısında kullanamayacak olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Rashica ve Ghezzal'da geldi. Sakatlandıkları bildirilen iki oyuncunun Alanyaspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, başladı, devam, günü, Alanyaspor, beşiktaş, fatih, rashica

10 May 2024 - 03:44 - Spor

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