Şimşek tam gaz

TRENDYOL Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor'da kritik maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 12 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Oba Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını devam ettiren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Dün yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmalarla tamamlandı. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
KARTAL'DA EKSİK 4'E ÇIKTI
Ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Omar Colley'i cezalarından dolayı Corendon Alanyaspor karşısında kullanamayacak olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Rashica ve Ghezzal'da geldi. Sakatlandıkları bildirilen iki oyuncunun Alanyaspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.