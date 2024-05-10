'Piyasada sahte para krizi var'

Esnafı, sahte paraya karşı uyaran Özdemir "Şu anda çok büyük duyumlar alıyoruz esnaf arkadaşlarımızdan. Sahte para şu anda piyasada gerçekten çok fazla var. Özellikle 200 lira, 100 dolar, 50 ve 100 euro olarak. Esnafların bu banknotlara ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Bizim esnafımız zaten fazla kazanan insanlar değil. 100 dolar veya 100 euro sahte para alırlarsa komple o günü yok sayarlar. Bunun için dikkat etmeleri lazım. Zaten insanın eline bir sürü 100 euro veya 100 dolar gelmez. Ben kendim bile mümkün olduğunca büyük euro ve dolar almıyorum. Çünkü o kadar güzel sahtesini yapıyorlar ki bazı makinalardan bile geçiyor o paralar. O yüzden esnafımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda sadece bakkal esnafı değil, Alanya’da bulunan diğer tüm esnaflarımızı uyarmaktayız" dedi.

'MOR IŞIK GEREKLİ'



Esnafın, paraların sahte olup olmadığı yönünde dikkatli olmasını isteyen Özdemir, "Her işletmenin mutlaka mor ışık bulundurması gerekmekte. Yazı kalemleri var. Yazı kalemlerinden bir tane temin etmeleri gerekmektedir. Bunlarla testini yapabilirler. Bunu yapamıyorlarsa da hiç almamalarını tavsiye ederim" diyerek sözlerini noktaladı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi