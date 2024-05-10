- Asayiş

'Piyasada sahte para krizi var'

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir, son günlerde sahte paraların piyasada dolaştığını, esnafların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

'Piyasada sahte para krizi var' mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Esnafı, sahte paraya karşı uyaran Özdemir "Şu anda çok büyük duyumlar alıyoruz esnaf arkadaşlarımızdan. Sahte para şu anda piyasada gerçekten çok fazla var. Özellikle 200 lira, 100 dolar, 50 ve 100 euro olarak. Esnafların bu banknotlara ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Bizim esnafımız zaten fazla kazanan insanlar değil. 100 dolar veya 100 euro sahte para alırlarsa komple o günü yok sayarlar. Bunun için dikkat etmeleri lazım. Zaten insanın eline bir sürü 100 euro veya 100 dolar gelmez. Ben kendim bile mümkün olduğunca büyük euro ve dolar almıyorum. Çünkü o kadar güzel sahtesini yapıyorlar ki bazı makinalardan bile geçiyor o paralar. O yüzden esnafımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda sadece bakkal esnafı değil, Alanya’da bulunan diğer tüm esnaflarımızı uyarmaktayız" dedi.

'MOR IŞIK GEREKLİ'


Esnafın, paraların sahte olup olmadığı yönünde dikkatli olmasını isteyen Özdemir, "Her işletmenin mutlaka mor ışık bulundurması gerekmekte. Yazı kalemleri var. Yazı kalemlerinden bir tane temin etmeleri gerekmektedir. Bunlarla testini yapabilirler. Bunu yapamıyorlarsa da hiç almamalarını tavsiye ederim" diyerek sözlerini noktaladı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Alanya, günü, var

10 May 2024 - 03:21 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kahvehaneler mercek altında mask
Kahvehaneler mercek altında
Akrabasının aracına saldırıp kayıplara karıştı mask
Akrabasının aracına saldırıp kayıplara karıştı
Korkunç kaza! Sürücü yaşam savaşı veriyor mask
Korkunç kaza! Sürücü yaşam savaşı veriyor
Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi mask
Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi
Depremden sonra Guney Kore'ye yerleşmişti. Yangında hayatını kaybetti mask
Depremden sonra Guney Kore'ye yerleşmişti. Yangında hayatını kaybetti
Çöp konteyneri hayattan kopardı mask
Çöp konteyneri hayattan kopardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber