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19 bin 100 adet fide ücretsiz dağıtılacak

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Alanya Kent Konseyi ve Alanya Belediyesi iş birliğinde, vatandaşlara su kabağı ve lif fidesi verilecek

19 bin 100 adet fide ücretsiz dağıtılacak mask
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ALANYA Kent Konseyi ve Alanya Belediyesi iş birliğinde 2017 yılında başlatılan "Alanya ve çevresi su kabağı geliştirme projesi" gelişmeye devam ediyor. Proje kapsamında yerel tohumlardan üretilen fideler vatandaşa yeniden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 113 bin fidenin dağıtıldığı proje kapsamında bugün saat 11.00’de Cuma Pazarı girişinde su kabağı fidesi dağıtımı yapılacak. 2017 yılında başlatılan projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında üretilen 19 bin 100 adet fidenin vatandaşa ulaştırılacağını söyledi. Özcan "Yerel kültürümüzü geliştirmek, unutulmaya yüz tutmuş kabak süsleme sanatının geliştirilmesi, halka ekonomik katkı sağlamayı amaçlayan Alanya ve çevresi su kabağı geliştirme projesi kapsamında cuma günü, Cuma Pazarı'nda, önümüzdeki hafta da mahalle pazarlarında 19 bin 100 adet ücretsiz su kabağı ve lif fidesi dağıtacağız" dedi. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Alanya, devam, günü

10 May 2024 - 02:52 - Yaşam

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