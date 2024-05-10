- Kültür-Sanat

Taş heykeller sergileniyor

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Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nda yapılan 9 eser, Oba Çayı ve Tosmur Kavşağı arasındaki sahil bandına konuldu

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ALANYA Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ile kentin estetik zenginliği artarken, sanatseverlere de görsel bir şölen sunuyor. Alanya’nın yöresel taşı "Diabaz" ile "Emprodorlight" mermerlerinin kullanıldığı sempozyuma katılan birbirinden yetenekli heykeltıraşların elinden çıkan eserlerin her biri farklı hikayeleri anlatıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ağırlayan sempozyum, yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması anlamında büyük önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına adanan ve spor temasıyla, geçtiğimiz yıl düzenlenen sempozyumda ortaya çıkan 9 eser, Oba Çayı ve Tosmur Kavşağı arasında yeni düzenlenen sahil bandında vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergilenen heykelleri merakla inceleyen turistler ve vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Taş heykeller sergileniyor

Kaynak: Alanya Belediyesi

# Bir, Alanya, Gelen

10 May 2024 - 02:51 - Kültür-Sanat

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