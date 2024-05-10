Taş heykeller sergileniyor

ALANYA Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ile kentin estetik zenginliği artarken, sanatseverlere de görsel bir şölen sunuyor. Alanya’nın yöresel taşı "Diabaz" ile "Emprodorlight" mermerlerinin kullanıldığı sempozyuma katılan birbirinden yetenekli heykeltıraşların elinden çıkan eserlerin her biri farklı hikayeleri anlatıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ağırlayan sempozyum, yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması anlamında büyük önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına adanan ve spor temasıyla, geçtiğimiz yıl düzenlenen sempozyumda ortaya çıkan 9 eser, Oba Çayı ve Tosmur Kavşağı arasında yeni düzenlenen sahil bandında vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergilenen heykelleri merakla inceleyen turistler ve vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.