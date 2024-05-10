- Turizm

Alanya’da taht Almanya’nın

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Rekor yılı olması beklenen 2024 turizm sezonunda hareketlilik sürerken Alanya, Almanların en çok tercih ettiği turizm destinasyonu oldu. Almanya’yı, Rusya ve Polonya takip etti

Alanya’da taht Almanya’nın mask
Alanya’da taht Almanya’nın
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya’ya en çok turist gelen ilk 10 ülkeyi sıraladı. Alanya’daki otellerden alınan veri analizine göre nisan ve mayıs ayında Almanlar birinci sıraya yerleşti. Almanya’yı Rusya ve Polonya takip etti.
Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Başkan Sili, " Yüksek sezon haziran ayı itibariyle başlayacak. Ancak Alanya’da hareketlilik sürüyor. Mayıs ayını, otel sitelerinde olumlu talep alan ve puanı yüksek oteller daha dolu geçiriyor. Bizimle veri paylaşan otellerden aldığımız veri analizine göre, Nisan ayı için sırasıyla en çok Almanya, Polonya, Rusya, Türkiye, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, Litvanya, Belçika, Ukrayna’dan turist ağırladık. Mayıs ayı kesinleşmemiş sonuçlara göre ise sıralama şu şekilde Almanya, Rusya, Polonya, Danimarka, İngiltere, İsveç, Türkiye, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, Finlandiya, Estonya, Belarus, Gürcistan, Norveç" dedi.

Alanya’da taht Almanya’nın

'OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 60'


Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan, "Alanya bölgesi otellerimizde mayıs ayı dolulukları şu an itibari ile yüzde 60’lar düzeyinde seyretmektedir. Beklenti daha yüksek seviyelerde olmasına rağmen turizmciler çok da memnun değiller maalesef. Ağırlık Avrupa pazarı olurken, Rus pazarında da hareketlenme gözlemlenmektedir" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Alanya’da taht Almanya’nın

Kaynak: Haber Merkezi

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10 May 2024 - 02:40 - Turizm

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