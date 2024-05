Başkan Böcek'ten Esnaf Daire Başkanlığı müjdesi

ASAT Konferans Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Muhittin Böcek, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve 75 oda başkanına destekleri ve ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Böcek, Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapma hedefiyle, her zaman olduğu gibi STK ve odalarla ortak akıl ile yönetmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Böcek, kimseyi ötekileştirmeden herkesin başkanı olmayı sürdüreceğini kaydetti.

'13 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ KURULACAK'



Başkan Muhittin Böcek, seçim vaatleri arasında yer alan Esnaf Daire Başkanlığı'nın 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Meclisi'nde kurulacağını müjdeledi. Esnafla iç içe olmaya, birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Böcek, "Geçmiş dönemde 5 yılı birlikte geçirdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Esnafımız, vatandaşımız, kent adına kentli adına yapılması gereken ne varsa yasalara mevzuatlara uygun hepsini yapacağız. Yine yerelden kalkınmada Türkiye'de 30 büyükşehir arasında birinci sırada olacağız. Hiçbir bahaneye sığınmadan gereğini yapacağım. Önümüzdeki günlerde çalıştay düzenleyerek, esnafımızın, oda başkanlarımızın taleplerini dinleyeceğiz, dertlere derman olacağız" diye konuştu.



‘REKOR KIRDINIZ’



AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Antalya'daki 105 bin esnafın temsilcisi olan 75 oda başkanı ile 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Dere, Başkan Muhittin Böcek'in 2019-2024 yılları arasındaki birçok olumsuzluğa rağmen Antalya'ya önemli hizmetler yaparak, halkın büyük teveccühü ile rakiplerine fark atarak yeniden belediye başkanı seçildiğini söyledi. Dere, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını üst üste 2 defa kazanma başarısı göstererek, bir rekor kırdınız. Tüm esnafımız ve oda başkanları adına teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

'BİZE ÖNEM VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'



Başkan Muhittin Böcek'in her zaman esnafın yanında olduğunu dile getiren Adlıhan Dere, "Sizler içimizden birisiniz. Sizler şoför esnafı olarak çıktığınız bu yolda bu güne kadar geldiğiniz yeri unutmadınız. Siz bizim sorun ve sıkıntılarımızı en iyi bilen kişisiniz. Bizim sorunlarımızın çözümü noktasında her zaman çok önemli katkılar verdiniz. Bizi her türlü konuda projelerin içine dahil ettiniz. Son beş yılda her yıl çalıştaylar yaptık. Önümüzdeki dönemde de bu çalıştaylar devam edecek. Bizim fikirlerimize önem vererek birlikte yol aldığınız için teşekkür ederim" diye konuştu. AESOB Başkanı Dere, Başkan Muhittin Böcek'e bir de sürpriz yaptı. Başkan Böcek'in 27 Ekim 1988 tarihinde şoför esnafı olarak kendi imzası ile Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yaptığı başvuru ve sicil memurunun onayı ile esnaf odasına yaptırdığı kaydın belgesini takdim etti. (DHA)

Kaynak: DHA