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Kahvehaneler mercek altında

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Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceki gün kahvehanelere yönelik uygulama yaptı

Kahvehaneler mercek altında mask
Kahvehaneler mercek altında
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ALANYA’DA faaliyet gösteren kahvehaneler, polis ekiplerince mercek altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün kahvehanelere yönelik düzenlenen uygulamada 16 işletme denetlendi. 138 şahsın kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. (Fatma VURAL)

Kahvehaneler mercek altında

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Polis, Alanya, Emniyet

10 May 2024 - 01:28 - Asayiş

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Kahvehaneler mercek altında mask
Kahvehaneler mercek altında
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