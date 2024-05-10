Kahvehaneler mercek altında

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ALANYA’DA faaliyet gösteren kahvehaneler, polis ekiplerince mercek altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün kahvehanelere yönelik düzenlenen uygulamada 16 işletme denetlendi. 138 şahsın kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. (Fatma VURAL)

Kaynak: Kamu Son Haber