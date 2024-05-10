Kahvehaneler mercek altında

ALANYA’DA faaliyet gösteren kahvehaneler, polis ekiplerince mercek altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün kahvehanelere yönelik düzenlenen uygulamada 16 işletme denetlendi. 138 şahsın kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. (Fatma VURAL)
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.