- Asayiş

Geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, geri manevra yaparken A.T'ye çarptı. Ağır yaralanan A.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kamyonet sürücüsünün polislerce gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık

09 May 2024 - 23:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Akrabasının aracına saldırıp kayıplara karıştı mask
Akrabasının aracına saldırıp kayıplara karıştı
Korkunç kaza! Sürücü yaşam savaşı veriyor mask
Korkunç kaza! Sürücü yaşam savaşı veriyor
Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi mask
Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi
Depremden sonra Guney Kore'ye yerleşmişti. Yangında hayatını kaybetti mask
Depremden sonra Guney Kore'ye yerleşmişti. Yangında hayatını kaybetti
Çöp konteyneri hayattan kopardı mask
Çöp konteyneri hayattan kopardı
Tur otobüsü 70 yaşındaki turisti unutup gitti: Polonyalı yaşlı kadın bulunamıyor mask
Tur otobüsü 70 yaşındaki turisti unutup gitti: Polonyalı yaşlı kadın bulunamıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber