Dolu etkisini arttırdı; yollar bembeyaz örtüyle kaplandı

Öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yağış sonucu Bakırcılar ile Çamyurt köylerinde yollar ve tarlalarda beyaz örtü oluştu. Yenice ilçesinde ise ormanlık alanlarda dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.