- Gündem

Dolu etkisini arttırdı; yollar bembeyaz örtüyle kaplandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Karabük'ün Eflani ve Yenice ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Dolu etkisini arttırdı; yollar bembeyaz örtüyle kaplandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yağış sonucu Bakırcılar ile Çamyurt köylerinde yollar ve tarlalarda beyaz örtü oluştu. Yenice ilçesinde ise ormanlık alanlarda dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

09 May 2024 - 23:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kırşehir'de ev hanımı, Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı mask
Kırşehir'de ev hanımı, Anneler Günü nedeniyle karma yağlı boya resim sergisi açtı
SSB Başkanı Görgün, Polonyalı Bakan Sıewıera'yı ağırladı mask
SSB Başkanı Görgün, Polonyalı Bakan Sıewıera'yı ağırladı
9 Mayıs Avrupa Günü Ankara’da resepsiyonla kutlandı mask
9 Mayıs Avrupa Günü Ankara’da resepsiyonla kutlandı
Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız mask
Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız
Bangladeşli askeri heyetten BAYKAR'a ziyaret mask
Bangladeşli askeri heyetten BAYKAR'a ziyaret
Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı mask
Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber