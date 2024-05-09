Haluk Levent'ten Netanyahu'ya tepki: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesi...

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Kenya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı. Levent, konuşmasında Gazze'ye insani yardım göndermeyi denediklerini ancak pek çok engelle karşılaştıklarını belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Levent, "Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL’İN GAZZE VE REFAH SOYKIRIMINI HER YERDE PROTESTO EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Levent paylaşımına "Kenya’da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. Ama son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail’in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz. Her yerde edeceğiz." notunu düştü.

Haluk Levent'in konferansta yaptığı konuşma şöyle;

"Benim adım Haluk Levent. Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze’ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık.

"İSRAİL'İ KINIYORUM"

Ve bildiğiniz gibi 100’den fazla Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti. Ayrıca Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim.”

Kaynak: KARAR