SSB Başkanı Görgün, Polonyalı Bakan Sıewıera'yı ağırladı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Polonya Milli Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Jacek Sıewıera ve beraberindeki heyeti başkanlıkta ağırladı.
SSB Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Milli Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Jacek Sıewıera ve beraberindeki heyeti başkanlığımızda ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İki ülkenin savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliği konularını ele aldığımız görüşmelerin ülkelerimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.