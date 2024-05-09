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SSB Başkanı Görgün, Polonyalı Bakan Sıewıera'yı ağırladı

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Polonya Milli Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Jacek Sıewıera ve beraberindeki heyeti başkanlıkta ağırladı.SSB Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından ya...

SSB Başkanı Görgün, Polonyalı Bakan Sıewıera'yı ağırladı mask
SSB Başkanı Görgün, Polonyalı Bakan Sıewıera'yı ağırladı
SSB Başkanı Görgün, Polonyalı Bakan Sıewıera'yı ağırladı
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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Polonya Milli Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Jacek Sıewıera ve beraberindeki heyeti başkanlıkta ağırladı.

SSB Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Milli Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Jacek Sıewıera ve beraberindeki heyeti başkanlığımızda ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İki ülkenin savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliği konularını ele aldığımız görüşmelerin ülkelerimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

09 May 2024 - 23:11 DHA Ankara- Gündem

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