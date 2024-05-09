Okulda şiddet bitmiyor! Öğrencilerle bıçaklarla birbirine saldırdı

Erzurum'da özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.

KAÇAN 4 ÖĞRENCİ YAKALANDI



Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı