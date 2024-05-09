Okulda şiddet bitmiyor! Öğrencilerle bıçaklarla birbirine saldırdı

Erzurum'da özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.
KAÇAN 4 ÖĞRENCİ YAKALANDI
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.