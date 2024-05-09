- Asayiş

Okulda şiddet bitmiyor! Öğrencilerle bıçaklarla birbirine saldırdı

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Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

'Silikon damlattığı' iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü mask
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Erzurum'da özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.

KAÇAN 4 ÖĞRENCİ YAKALANDI


Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık, Bir, Cinayet, Kavga

09 May 2024 - 22:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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