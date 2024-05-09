09 May 2024 - 22:25- Gündem G:

Son dakika! Milli boksör apar topar hastaneye kaldırıldı

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Malatya'da milli boksör Rabia Topuz (22), antrenman yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Son dakika! Milli boksör apar topar hastaneye kaldırıldı mask
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Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı. Çevredekilerin yardımı ile Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topuz, durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Topuz'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

# eğitim

09 May 2024 - 22:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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