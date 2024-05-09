Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Alanyaspor maçını izleyip vazgeçtiler"

Fernando Santos ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışına giren siyah Beşiktaş'ta birçok isim gündeme gelirken, Başkan Arat bugün katıldığı bir spor programında itirafta bulundu. Başkan Arat, iç sahada oynanan ve 3-1 kaybettikleri Alanyaspor maçına değinerek, birçok teknik adamla görüştüklerini söyledi. Başkan Arat, "Bazı hocalar bizim iç sahada oynadığımız Alanyaspor maçını izleyip vazgeçti" ifadelerini kullandı. Cemali AYDINOĞLU
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.