09 May 2024 - 22:09- Spor G:

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Alanyaspor maçını izleyip vazgeçtiler"

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TRT Spor'da yayınlanan bir programa konuk olan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Alanyaspor maçını izleyip vazgeçtiler" mask
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Fernando Santos ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışına giren siyah Beşiktaş'ta birçok isim gündeme gelirken, Başkan Arat bugün katıldığı bir spor programında itirafta bulundu. Başkan Arat, iç sahada oynanan ve 3-1 kaybettikleri Alanyaspor maçına değinerek, birçok teknik adamla görüştüklerini söyledi. Başkan Arat, "Bazı hocalar bizim iç sahada oynadığımız Alanyaspor maçını izleyip vazgeçti" ifadelerini kullandı. Cemali AYDINOĞLU

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09 May 2024 - 22:09 - Spor

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