09 May 2024 - 22:03- Gündem G:

O şehirde ekmeğe flaş zam geldi! İşte yeni fiyat

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İstanbul Ticaret Odası, 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkardı.

O şehirde ekmeğe flaş zam geldi! İşte yeni fiyat mask
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İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

O şehirde ekmeğe flaş zam geldi! İşte yeni fiyat

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

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Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: MYNET

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09 May 2024 - 22:03 - Gündem

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