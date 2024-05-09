- Asayiş

Korkunç olay! 3 çocuk annesi, kocası tarafında öldürüldü

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Manisa'da korkunç bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi Hatice Ebem (39), çıkan tartışmada eşi Mirza Ali Ebem (48) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca Ebem, gözaltına alındı.

Korkunç olay! 3 çocuk annesi, kocası tarafında öldürüldü mask
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İddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hatice Ebem'in vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cinayet şüphelisi Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

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09 May 2024 - 21:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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