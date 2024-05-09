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Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarma...

Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız mask
Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız
Bakan Bolat: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ziyareti kapsamında 39’uncu Amerikan-Türk Konferansı’na katıldığını, Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldiğini ifade etti. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu etkinlik her zaman Türk ve Amerikan iş dünyası mensuplarını bir araya getirerek, mevcut durumu gözden geçirmelerine ve geleceğe yönelik beklentileri tartışmalarına imkan veren önemli bir fırsat olmuştur. 2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak ABD ile olan dış ticaretimizi ülkemizin faydasına olacak şekilde arzuladığımız düzeylere ulaştırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD Ticaret Odası'na ülkemizin dış ticaretini doğrudan etkileme potansiyeli bulunan bu müstesna etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerimi iletiyorum."

09 May 2024 - 21:36 DHA Ankara- Gündem

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