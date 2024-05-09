Deprem bölgesine 'Alanya İlkokulu' müjdesi

GEÇEN yıl Pazarcık merkezli meydana gelen 6 Şubat depreminden sonra Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ile Alanya'daki öğrenci ve öğretmenlerden 3 milyon 200 bin lira toplandı.

Mütevelli heyetinde Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı tarafından tamamlanan bütçe ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 4 derslikli bir ilkokul yaptırmak için harekete geçildi.

Aynı zamanda Hamdullah Emin Paşa Vakfı Başkanı olan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Kahramanmaraş Valiliği ile protokol imzalamak üzere Kahramanmaraş'a gittiler. Protokol imza töreni, yarın (10 Mayıs 2024 Cuma) saat 10.00'da Kahramanmaraş Valiliği'nde gerçekleşecek.

Öğrenciler, öğretmenler ve Hamdullah Emin Paşa Vakfı'nın bağışlarıyla yaptırılacak okulun adı 'Alanya İlkokulu' olacak. (Mazlume GÖKTAŞ)