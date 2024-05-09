Bangladeşli askeri heyetten BAYKAR'a ziyaret

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BANGLADEŞ Milli Savunma Koleji Müdavimi Generali ve Subaylarından oluşan heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bangladeş Milli Savunma Koleji Müdavimi Generali ve Subaylarından oluşan heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ettiler. Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.