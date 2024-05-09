Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?''

Rap camiasının en eski ve en sevilen isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Galiba, Baytar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz, Ateşten Gömlek gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Sagopa Kajmer şimdi de dini inancı ile gündem oldu.
Sagopa Kajmer, 2018 yılında bir hayranının kendisine sorduğu din sorusuna verdiği 'Yok' cevabıyla uzun süre konuşulmuştu. Yıllar sonra Sagopa Kajmer'e yeniden dini inancı soruldu.
'BU CAHİLİN SORUSU'
Kajmer bu soruya yine çok sinirlendi ve 'Dünyada Türkler gibi kimin neye inandığını merak edip soran yok. Takmışlar dine, inanca. Güzel kardeşim sana ne, kime ne? Bunu yapanlar kısıtlı dünyalarında yaşayanlar. Özgür olan insanlar bu soruyu sormuyorlar. Bu soru cahilin sorusu, bilinçlinin değil.' diyerek cevap verdi.
Sagopa Kajmer'in takipçisine verdiği bu yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.