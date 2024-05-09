09 May 2024 - 20:59- Magazin G:

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?''

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Rapçi Sagopa Kajmer'e dini inancı soruldu. Ünlü rapçi 'Bu soru cahilin sorusu' diyerek sert çıktı...

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?'' mask
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Rap camiasının en eski ve en sevilen isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Galiba, Baytar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz, Ateşten Gömlek gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Sagopa Kajmer şimdi de dini inancı ile gündem oldu.

Sagopa Kajmer, 2018 yılında bir hayranının kendisine sorduğu din sorusuna verdiği 'Yok' cevabıyla uzun süre konuşulmuştu. Yıllar sonra Sagopa Kajmer'e yeniden dini inancı soruldu.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?''

'BU CAHİLİN SORUSU'

Kajmer bu soruya yine çok sinirlendi ve 'Dünyada Türkler gibi kimin neye inandığını merak edip soran yok. Takmışlar dine, inanca. Güzel kardeşim sana ne, kime ne? Bunu yapanlar kısıtlı dünyalarında yaşayanlar. Özgür olan insanlar bu soruyu sormuyorlar. Bu soru cahilin sorusu, bilinçlinin değil.' diyerek cevap verdi.

Sagopa Kajmer'in takipçisine verdiği bu yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: MYNET

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09 May 2024 - 20:59 - Magazin

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