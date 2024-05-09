- Asayiş

Şok olay! Arabasının içinde ölü bulundu

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Adıyaman'da Abuzer Kızıl (71), otomobilin içinde ölü olarak bulundu.

Şok olay! Arabasının içinde ölü bulundu mask
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Otomobil içinde uzun süre hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde adının Abuzer Kızıl olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kızıl’ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

# ilgili, Otomobil, sağlık, Gelen, Polis

09 May 2024 - 20:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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