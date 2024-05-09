Şok olay! Arabasının içinde ölü bulundu

Otomobil içinde uzun süre hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde adının Abuzer Kızıl olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kızıl’ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA