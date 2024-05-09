- Asayiş

Akrabalar arasında silahlı kavga: İki kardeş can verdi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Özkan (37) ve Ahmet Gitmez (42) kardeşler, aralarında husumet bulunan enişteleri Mehmet G. (32) ile kardeşleri Muhammet (27) ve Kemal G. (39) arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

Akrabalar arasında silahlı kavga: İki kardeş can verdi mask
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Özkan Gitmez ile ağabeyi Ahmet Gitmez, evlerine gittikleri sırada, kız kardeşleri B.G.’nin (30) eşi Mehmet G. ile karşılaştı. İddiaya göre aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet G.’nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G.’nin de olay yerine gelmesiyle, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Mehmet G. ile kardeşleri olay yerinden kaçtı. Yaralı kardeşler hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. 

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, Yaralı

09 May 2024 - 20:37 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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