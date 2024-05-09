Akrabalar arasında silahlı kavga: İki kardeş can verdi

Özkan Gitmez ile ağabeyi Ahmet Gitmez, evlerine gittikleri sırada, kız kardeşleri B.G.’nin (30) eşi Mehmet G. ile karşılaştı. İddiaya göre aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet G.’nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G.’nin de olay yerine gelmesiyle, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Mehmet G. ile kardeşleri olay yerinden kaçtı. Yaralı kardeşler hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA