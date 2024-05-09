Belediye seçimlerinde aday olmuştu; oğlu feci şekilde can verdi

Mahallede yol açma ve genişletme çalışması yapan Mahmut Köklü’nün kullandığı ekskavatör, operatörünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde aracın altında kalan Köklü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köklü’nün Yeniden Refah Partisi Korgan Belediye Başkan adayı Selahattin Köklü’nün oğlu olduğu, evli ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA