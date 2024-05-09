Cem Yılmaz sahneyi terk etti!

Komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde yaşanan beklenmedik bir olay nedeniyle sahneyi terk etti. Gösteri sırasında bir izleyicinin sürekli bağırması ve taşkınlık yapması üzerine Yılmaz, durumu kontrol altına almak için kulise çekildi. İzleyicinin salondan çıkarılmasının ardından ünlü komedyen sahneye geri döndü. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Gösterideki olay sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. Yılmaz’ın “Hoşgeldiniz CHP’liler” ifadesinin ardından sahneyi terk etmesiyle ilgili görüntüler, bazı izleyiciler tarafından siyasi bir yoruma tepki olarak yorumlandı. Ancak gösteride bulunan bir seyirci sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayın aslında gösteri sırasında bir kadının sürekli bağırarak dikkat çekmeye çalışmasından kaynaklandığını belirtti. Seyircinin ifadesine göre, kadının sürekli olarak “Evet ben de! Aynen ben!” şeklinde bağırması, izleyicileri rahatsız etti ve Cem Yılmaz sahneye dönmeden önce kadının salondan çıkarılması gerekti.

Kaynak: KARAR