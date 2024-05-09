AK Parti Alanya Kadın Kollarından Anneler Günü kutlaması

Başkan Anılgan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Karşılıksız sevgi, sabır, şefkat ve hoşgörünün timsali olan, emek ve fedakarlıkları ile toplumun şekillenmesinin, eğitilmesinin ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinin sorumluluğunu üstlenen, ilk yuvamız, ilk sığınağımız, ilk öğretmenlerimiz… cennet kokulu annelerimizin 10 Mayıs Anneler Gününü kutlarız.

Ak Parti olarak bir tarafta her gün İsrail’in zulmüne maruz kalan, vatanlarından sürülen, çocuklarından ayrı düşürülen annelerin acısını yaşıyoruz. Şehit olmuş tüm anneleri rahmetle anıyor ve İsrail zulmünün bir an önce son bulması için dua ediyoruz. Bugün buruk geçen Anneler Gününü Filistinli kardeşlerimizi katleden İsrail’in kurbanları annelerimize ithaf ediyoruz.

Bununla birlikte Annelik haklarının geliştirilmesi ve çalışan annelerin ekonomik hayata katılmasını kolaylaştırmak için İktidara geldiğimiz günden beri doğum borçlanması hakkı, emzirme ödeneği hakkı, analık izni, babalık izni, süt izninin arttırılması gibi çalışan annelerin yüklerini azaltmak için bir çok hukuksal düzenlemeler yaptık. Kadın istihdamının arttırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması için sigorta ve maaş iyileştirilmeleri gerçekleştirerek, iktidarımız döneminde hem çocuk ve engelli bakım evlerinin arttırılması hem de kamu memurlarının çalışma sürelerinin ve maaşlarının düzenlenmesi ile çalışan anneler için düzenlemeler gerçekleştirdik. Nesillerin yetiştirilmesinin sorumluluğunu üstlenen ve toplumun temel taşı olan annelerin yüklerinin ne kadar ağır olduğunu bilmekle birlikte annelik haklarını güçlendirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Başta her daim sevgi ve saygının en büyüğünü hak eden vatan için evlatlarını feda etmiş tüm şehit annelerinin olmak üzere ailenin ve toplumun temeli olan, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin anneler gününü en içten duygularımızla kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle anıyoruz.” (AK Parti Alanya BÜLTEN)