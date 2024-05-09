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Alanya Belediyesi’nden hijyen denetimi

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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan işletmelere yönelik hijyen denetimlerine başladı. Koşullara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı

Alanya Belediyesi’nden hijyen denetimi mask
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VATANDAŞLARA yiyecek, içecek sunanlar başta olmak üzere tüm hizmet işletmelerinde hijyen denetimleri başladı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri başta olmak üzere tüm hizmet işletmelerini mercek altına aldı. Denetimler sırasında ekipler, işletme ve imalathanelerdeki hijyenik ortamın sağlıklı gıda ve hizmet sunumuna uygunluğunu kontrol ediyor; ayrıca, gıda ürünlerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığını, bozulmuş yiyecek içecek malzemesi olup olmadığını, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve etiketlerini de kontrol ediyor.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; hemşehrilerimize ve misafirlerimize sağlıklı gıda ve hizmet sunumu için tüm işletmelerimizin hijyen kurallarına koşulsuz uymalarını beklediklerini, halk sağlığını korumanın çok önemli olduğunu, önümüzdeki haftadan itibaren hijyen denetimlerinin yoğunlaşarak devam ettirileceğini, işletme sahiplerinden halk sağlığının korunması ve kent imajına katkı sunmak için destek ve anlayış beklediklerini ifade etti. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: ALANYA BELEDİYESİ

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09 May 2024 - 20:15 - Gündem

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