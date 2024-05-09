- Asayiş

Kaldırımda yürürken canından oldu

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Ankara Beypazarı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı İncisel Akkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaldırımda yürürken canından oldu mask
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Ankara’dan Nallıhan istikametine seyir halinde olan Rümeysa Günenç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen İncisel Akkaya'ya çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Günenç gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Sürücü, sağlık, ilgili, Otomobil

09 May 2024 - 20:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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