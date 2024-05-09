Kaldırımda yürürken canından oldu

Ankara’dan Nallıhan istikametine seyir halinde olan Rümeysa Günenç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen İncisel Akkaya'ya çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Günenç gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.