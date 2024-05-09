Akıl almaz olay! Kaçak elektrikle Bitcoin üretti

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.’nın uzun süredir kullanılmayan tekstil atölyesini 6 ay önce kiralayıp, içerisine yerleştirdiği cihazla sanal ortamda Bitcoin ürettiğini tespit etti. Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası bugün operasyon düzenledi.
16 BITCOIN ÜRETEN CİHAZ BULUNDU
Yapılan aramalarda, bir tanesi 10 bin dolar olan 16 Bitcoin üreten cihaz ve buna bağlı internet bağlantı sistemi ele geçirildi. Ayrıca, S.A.’nın kaçak elektrik çekerek cihazları çalıştırdığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.