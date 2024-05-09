09 May 2024 - 19:55- Magazin G:

Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti

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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti mask
Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti
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Sinem Kobal, uzun zamandır ekrandan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.  Kobal, bir defileye gittiği siyah dekolteli bir elbiseyle dikkatleri üzerinde topladı ve defilenin mankenleri aratmayan güzelliğiyle pozlar verdi. 

Kobal'ın pozlarına evli ve çocuk sahibi olduğu için eleştiriler gelirken, ne kadar güzel göründüğünden bahseden yorumlar da geldi. 

Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Kaynak: Haber Merkezi

# çocuk, Bir, Sosyal

09 May 2024 - 19:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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