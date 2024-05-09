Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Sinem Kobal, uzun zamandır ekrandan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Kobal, bir defileye gittiği siyah dekolteli bir elbiseyle dikkatleri üzerinde topladı ve defilenin mankenleri aratmayan güzelliğiyle pozlar verdi.

Kobal'ın pozlarına evli ve çocuk sahibi olduğu için eleştiriler gelirken, ne kadar güzel göründüğünden bahseden yorumlar da geldi.

Kaynak: Haber Merkezi