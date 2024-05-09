Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Sinem Kobal, uzun zamandır ekrandan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Kobal, bir defileye gittiği siyah dekolteli bir elbiseyle dikkatleri üzerinde topladı ve defilenin mankenleri aratmayan güzelliğiyle pozlar verdi.
Kobal'ın pozlarına evli ve çocuk sahibi olduğu için eleştiriler gelirken, ne kadar güzel göründüğünden bahseden yorumlar da geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.