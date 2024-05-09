09 May 2024 - 19:34- Magazin G:

Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı

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Kurtlar Vadisi Pusu'nun Pusat'ı oyuncu Görkem Sevindik, dört yıl önce evlendiği Milli basketbolcu Kübra Siyahdemir ile boşandı.

Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı mask
Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı
Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Pusat'ı son olarak Ateş Kuşları dizisinde Ali rolüne hayat vermişti. Başarılı  oyuncu Görkem Sevindik özel hayatıyla gündeme geldi.

Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir çocukları Marsel’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı

2020 yılında gizlice evlenen ikili geçen ay Küçükçekmece Aile Adliyesi’nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdığı öğrenildi.

Marsel adında oğulları bulunan çiftin, yakın çevresine anlaşamadıkları için ayrıldıklarını söylediği iddia edildi.

Kaynak: MYNET

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09 May 2024 - 19:34 - Magazin

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