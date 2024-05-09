Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Halis Doyduk (64) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Devrek ilçesi Özyurt köyünde orman yolunda meydana geldi. Tohum kooperatifi için çalıştığı esnada Halis Doyduk'un kullandığı 14 BC 745 plakalı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Halis Doyduk’un kaza yaptığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doyduk’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Doyduk’un cansız bedeni, incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.