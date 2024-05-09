09 May 2024 - 19:26- Gündem G:

Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı

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Zonguldak'ta engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktör sürücüsü ise altında kalarak yaşamını yitirdi.

Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı mask
Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı
Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Halis Doyduk (64) hayatını kaybetti.

Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Devrek ilçesi Özyurt köyünde orman yolunda meydana geldi. Tohum kooperatifi için çalıştığı esnada Halis Doyduk'un kullandığı 14 BC 745 plakalı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Halis Doyduk’un kaza yaptığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doyduk’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Doyduk’un cansız bedeni, incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü altında kaldı

Kaynak: DHA

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09 May 2024 - 19:26 DHA Zonguldak- Gündem

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