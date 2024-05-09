Hayatının şokunu yaşadı: Evlendiği kadının aslında erkek olduğunu öğrendi

Endonezya'da meydana gelen olayda, damat 12 gündür evli olduğu karısının aslında erkek olduğunu fark etti. Çİnternet üzerinden tanıştıkları belirtilen çift buluşmaya karar verdi. Evlendiği eşine ilk görüşte aşık olduğunu belirten adam, birkaç buluşmanın ardından evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinin buluşmaları boyunca her zaman yüzünü peçe ve başörtüsü kullanarak gizlemeye çalıştığını anlatan adam, durumdan şüphelenmediğini aksine utangaç olduğunu düşündüğünü ve bu durumun ilgisini çektiğini söyledi.

BABASI SAYESİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede evlenme teklifi ettiğini söyleyen damat, karısının ebeveynlerini kaybettiğini ve düğüne çağıracak kimsesi olduğunu söylemesi üzerine şüphelenmeye başlayarak araştırmaya başlamış. Eşinin babasının hayatta olduğunu öğrenen damat korkunç gerçekle de bu şekilde yüzleşerek eşinin aslında erkek olduğunu öğrendiğini söyledi. Failin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi