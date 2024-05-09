09 May 2024 - 18:59- Magazin G:

Arka Sokaklar'a flaş bir oyuncu daha geliyor!

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Polisiye dizi Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh ve Oya Akar'dan sonra bomba bir isim daha dahil oldu.

Arka Sokaklar'a flaş bir oyuncu daha geliyor! mask
Arka Sokaklar'a flaş bir oyuncu daha geliyor!
Arka Sokaklar'a flaş bir oyuncu daha geliyor!
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiriyor. Son olarak diziye Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden dahil olmuştu.

Arka Sokaklar'a flaş bir oyuncu daha geliyor!

Yaşanan bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar cephesinden yeni bir haber daha geldi. Gündemden düşmeyen diziye şimdi de ünlü oyuncu Ferit Aktuğ dahil edildi. Yer aldığı projeler ile izleyicisinin beğenisini kazanan oyuncu Ferit Aktuğ, Arka Sokaklar ile ekranlara dönmüş olacak.

Arka Sokaklar'a flaş bir oyuncu daha geliyor!

BU KEZ ŞAŞIRTACAK

Dizinin 10 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Aktuğ, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

“Tevfik Moralı” ismi ile diziye dahil olan oyuncunun hayat vereceği karakter ise gizemini korumaya devam ediyor.

Kaynak: MYNET

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09 May 2024 - 18:59 - Magazin

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