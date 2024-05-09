- Asayiş

Akrabasının aracına saldırıp kayıplara karıştı

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Aksaray'da Rıza D. (50), belirlenemeyen nedenle, sopayla akrabasının park halindeki otomobilin camı ve aynaları kırdı.Polis, kaçan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Akrabasının aracına saldırıp kayıplara karıştı mask
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Meral D., damadı Doğan D. ile tedavi için geldiği diş merkezinin otoparkına otomobilini park etti. Ardından diş merkezine girdi. Bir süre sonra akrabaları Rıza D., otomobiliyle, otoparka geldi. Rıza D., Meral D.'nin otomobilinin ayna ve camlarını sopayla kırdı. Ardından da aracına binip hızla uzaklaştı. 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Durumu fark eden Meral D. ve damadı Doğan D. da durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, kaçan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Bir, Polis, etti

09 May 2024 - 19:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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