Akrabasının aracına saldırıp kayıplara karıştı

Meral D., damadı Doğan D. ile tedavi için geldiği diş merkezinin otoparkına otomobilini park etti. Ardından diş merkezine girdi. Bir süre sonra akrabaları Rıza D., otomobiliyle, otoparka geldi. Rıza D., Meral D.'nin otomobilinin ayna ve camlarını sopayla kırdı. Ardından da aracına binip hızla uzaklaştı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Durumu fark eden Meral D. ve damadı Doğan D. da durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, kaçan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.