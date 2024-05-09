- Asayiş

Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı,

Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi mask
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Esnaf olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, Kavga, kişi

09 May 2024 - 18:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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