Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi

Esnaf olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA