Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Aqel Al-Nabet'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqel Al-Nabet’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqel Al-Nabet’i, Bakanlık’ta kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın yanı sıra; Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral İbrahim Cuma Al-Maliki, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Mohammed Al-Sulaiti ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassım Mohammed Ahmad Al-Mannai de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqel Al-Nabet’i, askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan ve heyetler Genelkurmay Karargahında görüşme gerçekleştirdi.