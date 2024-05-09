Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Bu akşamdan itibaren etkili olacak

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde bu akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.
PAZAR GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK
Vatandaşlardan yaşanabilecek toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Denizli ve çevresinde görülebilecek toz taşınımının 12 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
İKİ UYARI YAPILDI
Meteoroloji önce Aydın için ardından ise bir uyarı daha yaparak Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için de ikinci bir toz taşınımı uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.