09 May 2024 - 18:02- Gündem G:

O belediye tabelasından T.C. ibaresi kaldırdı

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Şanlıurfa'da DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binası tabelasından T.C. ibaresini kaldırdı.

O belediye tabelasından T.C. ibaresi kaldırdı mask
O belediye tabelasından T.C. ibaresi kaldırdı
O belediye tabelasından T.C. ibaresi kaldırdı
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Şanlıurfa’da, yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi’nin girişine Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı. Tabelada T.C. ibaresinin olmadığı görüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni DEM Parti’li Uğur Kahraman kazandı. Kahraman, ilk icraat olarak belediye binası girişindeki üzerinde T.C. ibaresi yer alan Ceylanpınar Belediyesi tabelasını kaldırtarak, yerine yeni tabela astırdı. Tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça Ceylanpınar Belediyesi yazıları yer aldı.

O belediye tabelasından T.C. ibaresi kaldırdı

Kaynak: DHA

# Belediye, tc, tabela, Mart, Yer

09 May 2024 - 18:02 DHA - Gündem

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