Depremden sonra Guney Kore'ye yerleşmişti. Yangında hayatını kaybetti

İskenderun ilçesinde yangın tüpü satışı ve dolumu yapan Murat İslamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören iş yerini devredip çalışmak için Güney Kore'ye gitti. Chungcheongnam-do şehrinde yaşamaya başlayan İslamoğlu'nun kaldığı binadaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Binadaki yangını söndürüp soğutma çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, dairesinden çıkamayan İslamoğlu'nun cesedini buldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.