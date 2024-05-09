- Asayiş

Depremden sonra Guney Kore'ye yerleşmişti. Yangında hayatını kaybetti

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Hatay'da 6 Şubat depreminin ardından yangın tüpü satışı ve dolumu yapılan iş yerini satıp Güney Kore'de yaşamaya başlayan Murat İslamoğlu (40), kaldığı binada çıkan yangında hayatını kaybetti.

Depremden sonra Guney Kore'ye yerleşmişti. Yangında hayatını kaybetti mask
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İskenderun ilçesinde yangın tüpü satışı ve dolumu yapan Murat İslamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören iş yerini devredip çalışmak için Güney Kore'ye gitti. Chungcheongnam-do şehrinde yaşamaya başlayan İslamoğlu'nun kaldığı binadaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Binadaki yangını söndürüp soğutma çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, dairesinden çıkamayan İslamoğlu'nun cesedini buldu.  Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Bir, Yangın, ilgili

09 May 2024 - 17:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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