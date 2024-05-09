09 May 2024 - 17:45- Gündem G:

Ayhan Bora Kaplan depremi: Ankara Emniyeti'de üç üst düzey uzaklaştırma

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İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ayhan Bora Kaplan depremi: Ankara Emniyeti'de üç üst düzey uzaklaştırma mask
Ayhan Bora Kaplan depremi: Ankara Emniyeti'de üç üst düzey uzaklaştırma
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İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında polisler hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası vardı.

Ayhan Bora Kaplan depremi: Ankara Emniyeti'de üç üst düzey uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için üç emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

Kaynak: SONDAKİKA

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09 May 2024 - 17:45 - Gündem

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