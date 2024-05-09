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Akya ağır sınıf harp torpidosunun teslimatına başlandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda, Roket Sanayii AŞ (ROKETSAN) tarafından geliştirilen Akya ağır sınıf harp torpidosunun seri üretimine ge?...

Akya ağır sınıf harp torpidosunun teslimatına başlandı mask
Akya ağır sınıf harp torpidosunun teslimatına başlandı
Akya ağır sınıf harp torpidosunun teslimatına başlandı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda, Roket Sanayii AŞ (ROKETSAN) tarafından geliştirilen Akya ağır sınıf harp torpidosunun seri üretimine geçildiği ve denizaltılara teslimatına başlandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akya ağır sınıf harp torpidosunun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı" denildi.

Açıklamada, Akya torpidosunun, TCG Preveze denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023'te Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilediği aktarıldı.

7 metre uzunluğunda, 53,3 santimetre çapında ve 1,2 ton ağırlığında olan Akya torpidosu, 50 kilometre menzilinde ve 45 knot sürat hız yapıyor. Akya'nın, tek eksende birbirinin ters istikametine dönen iki pervanesi bulunuyor. Aktif- pasif akustik sonarı, fiber optik tel güdümü, manyetik yaklaşma sensörü ve dümen suyu dedektörü bulunan Akya, yaklaşma sensörüyle çarpma ile infilak ediyor.

09 May 2024 - 17:47 DHA Ankara- Gündem

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