Aracı olanlar dikkat! Trafik sigortasında artış oranına zam geldi

EDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.
Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.
SEDDK, 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını devreye aldı.
Zorunlu trafik sigortasında prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.