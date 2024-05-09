09 May 2024 - 17:35- Gündem

Aracı olanlar dikkat! Trafik sigortasında artış oranına zam geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi.