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Otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan ayı için ekipler seferber oldu

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ULUDAĞ’da otomobilin çarpmasıyla bir bacağı kırılan ayı, kaçarak saklandığı ormandaki dere kenarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla yakala...

Otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan ayı için ekipler seferber oldu mask
Otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan ayı için ekipler seferber oldu
Otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan ayı için ekipler seferber oldu
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ULUDAĞ’da otomobilin çarpmasıyla bir bacağı kırılan ayı, kaçarak saklandığı ormandaki dere kenarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla yakalanıp, tedaviye alındı.

Uludağ yolunda iddialara göre; otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan yaralı ayıyı yolda gören seyir halindeki sürücüler, jandarma ekiplerine haber verdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı’na gelen ihbarın ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak yaralı ayıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri, yaptıkları takipte, ayının sürünerek, Yiğitali Mahallesi’ndeki dereye ilerlediğini tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ile jandarma timlerinden oluşan, aralarında 3 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik kurtarma ekibi, ayının kaçmaması için çevresini sardı. Bu anlar kameralar tarafından da görüntülendi.

Veteriner hekimler tarafından uyutularak yakalanan ve sağ arka bacağında kırık olduğu tespit edilen 3 yaşındaki erkek ayı, tedavi için Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

09 May 2024 - 17:37 DHA Bursa- Gündem

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