Otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan ayı için ekipler seferber oldu

ULUDAĞ’da otomobilin çarpmasıyla bir bacağı kırılan ayı, kaçarak saklandığı ormandaki dere kenarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla yakalanıp, tedaviye alındı.
Uludağ yolunda iddialara göre; otomobilin çarpmasıyla bacağı kırılan yaralı ayıyı yolda gören seyir halindeki sürücüler, jandarma ekiplerine haber verdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı’na gelen ihbarın ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon kurularak yaralı ayıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri, yaptıkları takipte, ayının sürünerek, Yiğitali Mahallesi’ndeki dereye ilerlediğini tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ile jandarma timlerinden oluşan, aralarında 3 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik kurtarma ekibi, ayının kaçmaması için çevresini sardı. Bu anlar kameralar tarafından da görüntülendi.
Veteriner hekimler tarafından uyutularak yakalanan ve sağ arka bacağında kırık olduğu tespit edilen 3 yaşındaki erkek ayı, tedavi için Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.